Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü Trabzonspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde bir idman gerçekleştirdi.

Basına kapalı olarak 1 saat 15 dakika süren antrenmanda futbolcular, parkur ve dar alan çalıştı.

Hatayspor, ligin 20. haftasını bay geçecek.





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