Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübünün tekerlekli sandalye basketbol takımı Avrupa'yı hedefliyor

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HATAY (AA) - BURAK MİLLİ - HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi takımlarından Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübü, Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil etmek istiyor.

Ligin ilk yarısında çıktığı 13 maçta 7 galibiyet, 6 mağlubiyet alan Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübü 7'nci sırada yer alıyor. İkinci yarıdaki hazırlıklarını kentte sürdüren takım, 4 Şubat'ta Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü maçıyla ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaparak Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor.

Kulüp başkanı Suat Atasever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk yarıyı iyi yerde bitirdiklerini söyledi.

Maçlardan 1-2'sini son saniye basketleriyle kaybettiklerini dile getiren Atasever, ilk yarıyı 7. sırada tamamladıklarını hatırlattı.

İkinci yarıda bunu telefi edebilecek güçlerinin olduğunu belirten Atasever, "Yeni bir transfer daha yaptık. İyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Ligi amacımız olan ilk 5'te bitireceğiz. İkinci yarıda kesinlikle Avrupa kupalarına katılmak için çabamızı sürdüreceğiz. Hedef maçlarımız var. Onları aldığımız takdirde kesinlikle önümüzdeki yıl ülkemizi Avrupa'da temsil edeceğimize inanıyorum. Sporcularımızın istek ve motivasyonu çok iyi." diye konuştu.





- Antrenör Atamer: "Gücümüzü biliyoruz"





Takım antrenörü Rıfat Atamer de bu yıl ilk defa Süper Lig'de mücadele etme şansı yakaladıklarını söyledi.

İstedikleri yerde olmadıklarını ifade eden Atamer, amaçlarının ilk olarak play-off'a kalmak olduğunu dile getirdi.

Ellerinden geleni yapacaklarının altını çizen Atamer, "Bizimle eş değer olan 3-4 takım var. Gücümüzü biliyoruz. Onlarla yarışacağız. Evimizde oynayacağımız maçlarda rövanşı alıp ligi ilk 4-5'te bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sporculardan Fatih Efe Bayram ise takım olarak ikinci yarıya iyi hazırlandıklarını, Avrupa'da mücadele etmek için çok çalıştıklarını kaydetti.

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