Payas'ta kontrolden çıkan orman işletme aracı devrildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde, yağış nedeniyle kontrolden çıkan orman işletme müdürlüğünün aracı devrildi.

Amanos Dağları kırsalından görevden dönen Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ilk müdahale aracı, yağış nedeniyle kontrolden çıktı.

Devrilen araçtaki 4 personel hafif şekilde yaralandı.



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