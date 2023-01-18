Payas'ta kontrolden çıkan orman işletme aracı devrildi

HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde, yağış nedeniyle kontrolden çıkan orman işletme müdürlüğünün aracı devrildi.
Amanos Dağları kırsalından görevden dönen Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ilk müdahale aracı, yağış nedeniyle kontrolden çıktı.
Devrilen araçtaki 4 personel hafif şekilde yaralandı.
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