Hatay’da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

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HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, M.A'nın kullandığı 27 AOE 858 plakalı kamyon, Mareşal Çakmak Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Gülşen Akkurt'a (51) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Akkurt'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyon sürücüsü M.A. gözaltına alındı.

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