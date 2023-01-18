GÜNCELLEME - Hatay'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
M.A'nın kullandığı 27 AOE 858 plakalı kamyon, Mareşal Çakmak Caddesi'nde eşiyle yolun karşısına geçmek isteyen Gülşen Akyurt'a (51) çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Akyurt'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kamyon sürücüsü M.A. gözaltına alındı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akyurt'un cenazesi İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, Gülşen Akyurt'un eşiyle yolun karşısına geçerken hareket eden kamyonun altında kaldığı görülüyor.