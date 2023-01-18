GÜNCELLEME - Hatay'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

M.A'nın kullandığı 27 AOE 858 plakalı kamyon, Mareşal Çakmak Caddesi'nde eşiyle yolun karşısına geçmek isteyen Gülşen Akyurt'a (51) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Akyurt'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyon sürücüsü M.A. gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akyurt'un cenazesi İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, Gülşen Akyurt'un eşiyle yolun karşısına geçerken hareket eden kamyonun altında kaldığı görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.