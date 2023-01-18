Hatay'da apartmanda çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde bir apartmanın zemin katında çıkan yangın sırasında üst katlarda mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Cebrail Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Apartmanın üst katlarında mahsur kalan 3'ü çocuk 9 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken dairede hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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