Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz tespit edilemeyen 31 AFP 801 ve 31 AEK 819 plakalı otomobiller, Belen-Antakya Yolu Orman İşletme Şefliği civarında çarpıştı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan 4 kişiyi ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların çekiciler yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.