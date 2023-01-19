Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz tespit edilemeyen 31 AFP 801 ve 31 AEK 819 plakalı otomobiller, Belen-Antakya Yolu Orman İşletme Şefliği civarında çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan 4 kişiyi ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların çekiciler yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.







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