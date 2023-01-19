Türkiye'de böbrek naklinin bu yıl artması bekleniyor

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - CEM GENCO - Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Kovid-19 salgını döneminde düşen böbrek nakli sayısının bu yıl 4 binin üzerine çıkmasını beklediklerini söyledi.

Erk, AA muhabirine, Türkiye'de 2019 yılında 3 bin 863 böbrek nakli yapıldığını belirterek "Bu nakillerinin yüzde 22'si kadavradan, geri kalan yüzde 78'i ise canlıdan yapılmaktaydı. Pandemi nedeniyle insanlar hastaneye gidemediler ve tedirginlik söz konusu oldu. Bu nedenle böbrek nakli rakamları yüzde 40 düştü. Şimdi yine pandemi öncesi rakamlarına yavaş yavaş ulaşıyoruz." dedi.

Türkiye'de şu anda yaklaşık 62 bin diyaliz hastasının olduğunu kaydeden Erk, "Yaklaşık 22 bin 500 kişi böbrek nakli için sırada beklemektedir. İnşallah 2023 yılında, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında hedef 4 binin üstüne çıkmak." ifadesini kullandı.

Erk, Türk insanının aşırı tuz ve şeker tükettiğini, bunun da ciddi sağlık problemlerine neden olduğunu belirtti.

- "Obeziteyle mücadele yapıyoruz"

Türkiye'de obezitenin giderek arttığına dikkati çeken Erk, sağlıklı nesillere ulaşılması için bunun bir an önce mücadeleyle azaltılması gerektiğini söyledi.

Çocuk yaşta obezitenin her yıl yüzde 8-10 arttığını vurgulayan Erk, "Bunun için Vakıf olarak obeziteyle mücadele yapıyoruz. Bu konuda illeri dolaşıyoruz. Hatay bu kapsamda geldiğimiz 40'ıncı ilimiz. 15 kişilik eğitmen kadromuzla il il dolaşarak eğitmenlerin eğitimini yapıyoruz. Obeziteyle mücadele etmemiz lazım çünkü Avrupa'da birinci, dünyada üçüncüyüz. ABD ve Meksika'dan sonra biz geliyoruz. Bunu mücadeleyle azaltmamız lazım, aksi takdirde sağlıklı nesillere ulaşmamız mümkün değildir." diye konuştu.

Erk, böbrek sağlığı için su tüketiminin önemine de dikkati çekerek yetişkin bireylerin vücut kitle indeksine bağlı olarak günde 2-2,5 litre civarında su içmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.