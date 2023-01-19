Hatay'da kamyonun çarpması sonucu ölen kadının cenazesi defnedildi

HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde eşiyle el ele yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitiren kadının cenazesi toprağa verildi.
İskenderun Devlet Hastanesi morgundan alınan iki çocuk annesi Gülşen Akyurt'un (51) cenazesi Kaptan Paşa Camisi'ne getirildi.
Akyurt'un cenazesi, kılınan namazın ardından Karaağaç Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze namazında eşi Mustafa Erdoğan Akyurt ve yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü.
Gülşen Akyurt'un, eşiyle bankada kredi işlemlerini tamamlayıp ev almaya gittikleri sırada el ele yolun karşısına geçerken kaza geçirdiği öğrenildi.
Hatay'ın Belen ilçesinde dün, M.A'nın kullandığı 27 AOE 858 plakalı kamyon, Mareşal Çakmak Caddesi'nde eşiyle el ele yolun karşısına geçmek isteyen Gülşen Akyurt'a çapmış, kazada Akyurt olay yerinde yaşamını yitirmişti.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.