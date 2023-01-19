Hatay'da cep telefonu çalan 2 zanlı tutuklandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde cep telefonu çaldıkları gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Haraparası Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 8 cep telefonu çalınması ve Ürgenpaşa Mahallesi'nde bir kişinin cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle zanlıların Y.Y. ve A.A. olduğu belirlendi.

Zanlılar, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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