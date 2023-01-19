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HATAY (AA) - Hatay'ın Defne ilçesinde Asi Nehri'nde mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Asi Nehri'nin Sevgi Parkı mevkisinde bir köpeğin nehir kenarında mahsur kaldığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, halat yardımıyla nehre inerek köpeği mahsur kaldığı yerden çıkardı.

​​​​​​​Köpek kontrol edilmek üzere hayvan barınağı ekiplerine teslim edildi.

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