Hatay'da nehir kenarında mahsur kalan kuzu itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde nehir kenarında mahsur kalan bir kuzu, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

Odabaşı Mahallesi Asi Nehri kenarında dikenli otların arasında mahsur kalan kuzuya ulaşamayan sahibi, itfaiye ekibini aradı.

Kuzu, ekip tarafından bulunduğu yerden halatlarla çıkarılarak sahibine teslim edildi.

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