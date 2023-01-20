Antakya Belediyesinden çocuklara karne hediyesi

HATAY (AA) - Antakya Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocuklara karne hediyesi olarak sinema ve tiyatro etkinliği başlattı.
Cumhuriyet Kültür Merkezi'ndeki etkinlik kapsamında, karnesini gösteren çocuklara sinemada seçeceği 3 çizgi filmden biri ya da bir tiyatro bileti hediye edilecek.
Tatil boyunca hafta içi her gün 12.00-15.00-18.00 seanslarında Doru, Bulmaca Kulesi, Evliya Çelebi çizgi filmleri ile salı ve perşembe de 13.00-16.00 seanslarında Abur ile Cubur tiyatro oyunu gösterimi yapılacak.
Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, yaptığı açıklamada, çocukları sevindirmek, onlara tiyatro ve sinemayı sevdirmek için böyle bir etkinliği başlattıklarını belirtti.