Antakya Belediyesinden çocuklara karne hediyesi

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HATAY (AA) - Antakya Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocuklara karne hediyesi olarak sinema ve tiyatro etkinliği başlattı.

Cumhuriyet Kültür Merkezi'ndeki etkinlik kapsamında, karnesini gösteren çocuklara sinemada seçeceği 3 çizgi filmden biri ya da bir tiyatro bileti hediye edilecek.

Tatil boyunca hafta içi her gün 12.00-15.00-18.00 seanslarında Doru, Bulmaca Kulesi, Evliya Çelebi çizgi filmleri ile salı ve perşembe de 13.00-16.00 seanslarında Abur ile Cubur tiyatro oyunu gösterimi yapılacak.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, yaptığı açıklamada, çocukları sevindirmek, onlara tiyatro ve sinemayı sevdirmek için böyle bir etkinliği başlattıklarını belirtti.



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