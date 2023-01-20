Hatay'da zincirleme trafik kazasında anne ve 4 çocuğu yaralandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan anne ve 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Leyla Beyazgül (39) idaresindeki 31 AGP 860 plakalı otomobil, Antakya-Samandağ kara yolu Koyunoğlu Kavşağı'nda, Vedat Gezgin'in kullandığı 31 SC 210 plakalı pikap ve Ali Haydar Süt yönetimindeki 31 ACB 928 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Leyla Beyazgül ağır, çocukları Ömür (9), Asya (7), Zeynep (6) ve Nazlı Beyazgül (5) hafif yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların çekiciler yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

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