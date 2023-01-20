Hatay'da çukura düşen köpeği itfaiye kurtardı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde çukura düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çevlik Mahallesi'nde 5 metrelik bir çukura köpeğinin düştüğünü gören sahibi, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri merdiven ve halat yardımıyla köpeği çukurdan çıkardı.

Kontrollerinin ardından köpek, sahibine teslim edildi.



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