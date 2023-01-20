Defne ilçesinde öğrenciler karnelerini aldı

HATAY (AA) - Hatay'ın Defne ilçesinde 36 bin 750 öğrenci karne sevinci yaşadı.
Defne Kaymakamı Kadir Okatan, Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Gülistan, Cengiz Topel İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı.
Kaymakam Okatan, törende öğrencilere tatilde dinlenmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.