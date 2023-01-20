AK Parti'li Yayman'dan The Ekonomist Dergisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili kapağına tepki:

HATAY (AA) - TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, The Ekonomist Dergisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili kapağına ilişkin, "Asla kabul edilemez. Bu tam anlamıyla alçaklıktır, hainliktir ve Türkiye düşmanlığıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yayman, yayınladığı video mesajda, derginin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili kapağına tepki gösterdi.

İngiltere merkezli derginin kapağının kabul edilemez olduğunu belirten Yayman, şunları kaydetti:

"The Ekonomist Dergisi'nin yayınladığı kapak asla kabul edilemez. Bu tam anlamıyla alçaklıktır, hainliktir ve Türkiye düşmanlığıdır. Seçimler öncesindeki bu zaman ayarlı dergi kapağı ve dergide yazılanlar Türkiye düşmanlığı ve milletimize karşı yürütülen hasmane tavrın apaçık göstergesidir. 20 yılda 15 seçim kazanarak iktidara gelen ve dünyaya örnek olan Cumhurbaşkanı'mıza karşı olan nefretlerini zaten biliyorduk. The Ekonomist Dergisi'ne ve onların ardında kuklacılık yapanlara sesleniyorum; kininizde boğulun. Aziz milletimiz size en güzel cevabı Cumhurbaşkanı'mızı bir kez daha başkan yaparak verecektir. Siz ne yaparsanız yapın, artık eski Türkiye yok. Sizin sömürgecilik anlayışınız, 'beyaz adamın kibri' son bulmuştur. Türkiye küresel ve merkezi bir güçtür. Seçim öncesinde iç karışıklığa neden olacak bu haberleri ve manşeti kınıyorum."

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