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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatayspor, ilk yarıda beklentileri karşılayamadı

AA

Hatayspor, ilk yarıda beklentileri karşılayamadı

HATAY (AA) - SALİM TAŞ - Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk yarısını 17 puanla 16. sırada tamamlayan Atakaş Hatayspor, istediği performansı sergileyemedi.

Sezona kötü bir başlangıç yapan bordo-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında oynadığı 18 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile beklentilerin uzağında kaldı. İç sahada 8 maçta 10 puan toplayan Hatayspor, deplasmanda ise 10 müsabakada sadece 7 puana ulaştı.

İlk yarıda rakip fileleri 15 kez havalandıran bordo-beyazlılar kalesinde ise 33 gol gördü. Hatayspor'un en skorer ismi 6 golle Ayoub El Kaabi olurken, onu 3 golle genç futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım takip etti.

Hatayspor'da 16 futbolcu, ligin ilk yarısında 2 kırmızı ve 41 sarı kart gördü. Bu futbolcular arasında 6 sarı kartı bulunan Varanjes en dikkati çeken isim oldu.

Sezonun ilk devresinde en istikrarlı oyuncusu olan kaleci Erce Kardeşler, 18 maçta 90 dakika forma giyerek 1620 dakika sahada kaldı. Erce'yi 18 maçta 1575 dakika süre alan Ayoub El Kaabi izledi.

Devreyi 17 puanla 16'ncı sırada tamamlayan Hatay temsilcisi, 3 sezonluk Süper Lig geçmişinin ilk devreler itibarıyla en kötü performansını sergiledi.

Hatayspor ilk kez Süper Lig'e yükseldiği 2020-2021 sezonunda ilk yarıyı topladığı 32 puanla 7. sırada ve 2021-2022 sezonunu da 32 puanla 5. sırada tamamlamıştı.


-"Şu an ki yerimizi yadırgıyoruz"

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, AA muhabirine, 3 sezondur mücadele ettikleri Süper Lig'de ilk kez devreyi istemedikleri bir sonuçla tamamladıklarını söyledi.

Ligin ilk yedi haftasına iyi başlayamadıklarını aktaran Savaş, şöyle konuştu:

"İlk yarıda 17 puanla 16. sıradayız ama bakacak olursanız özellikle son 9-10 takım çok sıkış durumlardalar, aralarında 1-2 puan var. Biz hiç bu durumlara düşecek takım değildik. İstediğimiz gibi lige başlamadık. İlk 7 haftayı 1 puanla geçtik. Ondan sonraki haftada Serkan Özbalta hocamızla anlaşarak ayrıldık. Yeni hocamız Volkan Demirel geldi. Onunla birlikte iyi bir dönem geçirdik. Biz ligi ilk 10'da bitirmeyi isteyen bir takımız, bu nedenle şu an ki yerimizi yadırgıyoruz. Orada kalmamak içinde gerekli tedbirleri alıyoruz."

Savaş, ligin ikinci yarısında Trabzonspor ile yapacakları maçla çıkışlarına başlayacaklarını belirtti.


- "1,5 yıllık bir takım kurma peşindeyiz"

Taraftarlarının daha iyi bir Hatayspor takımı görmesi için çalıştıklarını aktaran Savaş, bu anlamda transfer çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Takıma en iyi faydayı sağalabilecek oyuncuları almak istediklerini vurgulayan Savaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz ikinci yarı başlamadan önce 1,5 yıllık bir takım kurma peşindeyiz. Yani hem bu seneyi ilk 10'da bitirecek hem de önümüzdeki yıl daha yukarılara oynayabilecek bir takım kurma peşindeyiz. O nedenle ince eleyip sık dokuyoruz. Önümüze gelen futbolcuyu Hatayspor bünyesine katmak istemiyoruz. Belki bu transfer dönemi biraz yavaş geçecek. İstediklerimiz, takımlarında direkt oynayan favori oyuncular. Böyle olunca da her takım avantajlı bir şekilde futbolcusunu bırakmak istiyor. Anlaşma zeminleri biraz çetin geçiyor. "


-"Bize fayda getirmeyecek oyuncuları elimizden tutmak istemiyoruz"

Savaş, 4 ay sonra kulüpleriyle anlaşması bitecek olan oyuncuları Ayoub El Kaabi'ye yurt dışındaki bazı kulüplerden transfer tekliflerinin geldiğini belirtti.

Kulüplerle görüşme halinde olduklarını aktaran Savaş, "Ayoub El Kaabi'yi Suudi Arabistan'dan ve Katar'dan bir kulüp istedi. Katar'daki kulüple büyük bir ihtimal anlaşacağız. İyi ve kariyerli bir futbolcu ama bir futbolcunun ismi başka takımda anılmaya başlayınca mental performansı düşüyor. Performansı düşüncede hem kritik noktalarda hem defansta hem ileride yapması gereken hareketleri yapmakta biraz gecikebiliyor. Bu nedenle bize fayda getirmeyecek oyuncuları elimizden tutmak istemiyoruz." diye konuştu.

Ligin ikinci yarısında daha iyi sonuç almaya çalışacaklarının altını çizen Savaş, Atakaş Hatayspor'un ligi ilk 10'da bitireceğini iddiasında bulundu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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