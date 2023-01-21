Arsuz'da "Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz" konseri

HATAY (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz" projesi kapsamında Arsuz Kültür Sanat İletişim ve Müzik Derneği Korosu, Türk sanat müziği konseri verdi.
Proje kapsamında Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Bedia Bıçkıcı şefliğinde konser düzenlendi.
Konserde, koronun seslendirdiği Türk sanat müziği eserleri izleyenler tarafından beğeniyle dinlendi.
Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, burada yaptığı konuşmada, konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Arsuz Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muhammer Onay da projede yer almaktan mutluluk duyduklarını belirtti.