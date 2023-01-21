Hatay'da kaçakçılık operasyonunu

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HATAY (AA) - Hatay'da 3 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Hassa ilçesindeki Akbez uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 3 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Araç sürücüsü H.K. gözaltına alındı.



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