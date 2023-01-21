Hatay polisinden dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme

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HATAY (AA) - Hatay'da polis ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bazı noktalarda, iletişim yoluyla dolandırıcılık konusunda bilgilendirme yaptı.

Bilgilendirme kapsamında vatandaşlara broşür dağıtıldı.



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