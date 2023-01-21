Salon: Hatay Merkez
Hakemler: Burak Yılmaz, Abdullah Koputan, Metehan Alaçam
Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Eda Şahin 2, Büşra Akbaş 8, Büşra Akgün 3, Sventoraite 6, Gizem Başaran Turan 13, Prince 29, Slocum 14
Nesibe Aydın: Hempe 12, Feride Şevval Akalan 13, Thomas 26, Nelson 13, Duygu Özen 2, Gülşah Duman Bıçakçı 2, Derin Yaya 12, Elif Emirtekin 2, İlayda Güner 2
1. Periyot: 18-28
Devre: 27-45
3. Periyot: 41-65
Beş faulle çıkan: 37.20 Büşra Akgün (Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor)
HATAY (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 84-75 yendi.