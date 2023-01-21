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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü Trabzonspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, haftanın 20. haftasını maç yapmadan geçen bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından dar alan çalışması yaptı. Basına kapalı idman, 1 saat 35 dakika sürdü.


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