Hatay'da "fabrika gibi çalışan okul" 11 milyon lirayı aşkın ciro yaptı

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HATAY (AA) - BURAK MİLLİ - Hatay'daki İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, döner sermaye kapsamında yaptığı CNC fiber lazer kesim makinesi, masa, sıra ve dolap üretimiyle geçen yıl 11 milyon 100 bin lira ciro elde etti.

Okulun farklı dallardaki atölyelerinde mesleğin inceliklerini öğrenen öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde yaptıkları üretimle hem para kazanıyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Atölyelerde 30 öğretmen ve 60 öğrenciyle gerçekleştirilen üretimlerle 2021'de 5 milyon 570 bin lira ciro elde eden meslek lisesi, geçen yılı da 11 milyon 100 bin lira ciroyla tamamladı.

Bu yıl belediyelere kamelya, piknik masası ve oturma grubu da yapmaya başlayan okul, cirosunu ikiye katlamayı hedefliyor.

Okul Müdürü Yusuf Yıldırım, AA muhabirine, Türkiye'deki 56 AR-GE okulundan birisi olduklarını söyledi.

Okulda döner sermaye kapsamında çeşitli üretimler gerçekleştirdiklerini aktaran Yıldırım, geçen yılı verimli geçirdiklerini dile getirdi.

Ürettikleri makine, masa, sıra gibi ürünleri Türkiye'nin çeşitli illerine sattıklarını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Geçen yıl 11 CNC lazer, 4 CNC ahşap ve 6 CNC plazma kesme makinesinin yanı sıra kızak açma makinesinin üretimini yapıp Türkiye'nin çeşitli illerine teslim ettik. Ayrıca okulumuz çevre ilçelerdeki okullarda bulunan akıllı tahtaların bakım ve onarımına yönelik destek merkezidir. Yine Bakanlığımızın protokolü gereği okullara basketbol potası imalatı gerçekleştirdik. Şu anda okulumuzda İskenderun Belediyesine kamelya, bank ve piknik masası imalatları devam etmektedir. Bunun yanı sıra yine Bakanlığımıza okullar için sıra, masa ve dolap üretimi yapıyoruz."

Yıldırım, yaptıkları üretimlerle geçen yıl 11 milyon 100 bin lira ciro elde ettiklerini belirterek, "Elimizden geldiği kadar ciroyu artırmaya yönelik çalışmalarımız olacak. Esas amacımız farklı üretimler yaparak bütün alanlarımızı döner sermayeye katmak." dedi.

- "Üretimin amacı öğrencilerimize teknolojiyi ve yeni gelişmeleri öğretmek"

Elektrik Elektronik Alan Şefi ve AR-GE Sorumlusu Ersin Öz, özel sektöre göre daha uygun maliyetlerle üretim yaptıklarını söyledi.

Atölyelerdeki üretimle hem öğrencilerin meslek öğrendiğini hem de kazanç sağladığını aktaran Öz, "Öğrenciler, oldukça iyi kazanç sağlıyorlar. Onlar olmadan eğitim öğretimin bir anlamı olmuyor. Buradaki üretimin amacı öğrencilerimize teknolojiyi ve yeni gelişmeleri anlatmak, öğretmek. Çocuklar CNC makinelerinin yapım aşamasından en yüksek birimine kadar her türlü aşamasında bulunuyor ve bilgilerini pekiştiriyorlar." diye konuştu.

Metal bölümü 12. sınıf öğrencisi Samet Cingöz de okuldaki atölyeler sayesinde hem meslek öğrendiğini hem de gelir elde ettiğini kaydetti.

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