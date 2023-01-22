Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz gazetecilerle bir araya geldi

HATAY (AA) - Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, basın mensuplarıyla buluştu.
Eryılmaz, bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte, belediyeyi kurumsal bir kimliğe kavuşturma çabası içinde oldukların söyledi.
Projeleri hakkında bilgiler veren Eryılmaz, şunları kaydetti:
"Samandağ'ı bu bölgenin bir cazibe merkezi haline getirebilir miyiz diyoruz, artık bu pencereden bakıyoruz çünkü hedeflerimiz büyük. Samandağ turizm potansiyeliyle, kültürüyle, tarihiyle, havasıyla, doğasıyla bu bölgenin bir turizm merkezi olabilir. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla ve desteğiyle de önümüzde hazırlamış olduğumuz birkaç projeyi de hayata geçirip Samandağ'ı bu bölgenin incisi haline getirmeyi düşünüyoruz.