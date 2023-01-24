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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'ın kadın futbol takımına Afrikalı oyuncuları "güç kattı"

AA

Hatay'ın kadın futbol takımına Afrikalı oyuncuları "güç kattı"

HATAY (AA) - CEM GENCO - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Onvo Hatayspor'un sezon başında kadrosuna kattığı 4 Afrikalı futbolcusu, takımın "gol yükünü" sırtlıyor.

Sezon başında transfer edilen 26 yaşındaki Fil Dişi Sahilli orta saha Aminata Haidara, 22 yaşındaki Burkina Fasolu forvet Juliette Nana, 21 yaşındaki Ganalı forvet Suzzy Dede Teye ve 27 yaşındaki orta saha Priscilla Okyere, kısa sürede takıma uyum sağladı.

Akdeniz temsilcisinin ligde geride kalan 13 haftada çıktığı 12 maçta attığı 23 golün 9'unu kaydeden Afrikalılar, 6 da asist yaptı.

Okyere 3 gol ve 4 asist, Teye 5 gol, Nana birer gol ve asist, Haidara da 1 asistle, ligde 2. sırada bulunan takımlarının zirve iddiasını sürdürmesinde önemli rol oynadı.


- Okyere: "Sezon sonu şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyoruz"

Ganalı futbolcu Priscilla Okyere, AA muhabirine, Türkiye'de ilk kez bu sezon oynadığını dile getirdi.

Ligin ilk periyodunun kendileri için harika ilerlediğini belirten Okyere, "Hatayspor gibi büyük bir takımda, büyük bir ligde oynamak istediğim için buraya geldim. Bu benim için harika bir fırsat çünkü Türkiye'deki tüm takımlar beni gördü ve şu an gayet iyi oynuyorum. Bu sezondan sonra belki Avrupa'daki büyük bir takımda veya Hatayspor'da oynamaya devam edebilirim." dedi.

Okyere, takıma geldiği andan itibaren arkadaşlarıyla uyumlu olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İlk yarı harikaydı ve ardından ikinci yarıya da çok iyi başladık. Kendi adıma takıma katkımın iyi olduğunu düşünüyorum. Takım arkadaşlarımla mutluyum çünkü takım olarak birlikte, birbirimiz için oynuyoruz. Takıma katkımla ileriye gideceğimizi düşünüyorum. Belki de şampiyonluğa oynayacağımızı düşünüyorum. Burada herkes çok iyi, arkadaşlık bağları çok kuvvetli. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu sezon benim için çok harika ilerliyor. Sezonun başından beri iyi oynuyorum. Teknik direktörüm ve tüm takım arkadaşlarım benden çok memnun, sezon sonu şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyoruz."


- Teye: "Beraber savaşırsak şampiyonluğa gidebiliriz"

Ganalı forvet Suzzy Dede Teye de ilk uluslararası deneyimini Hatayspor'la gerçekleştirdiğini söyledi.

Teye, Türkiye'de futbol oynamaktan büyük zevk aldığının altını çizerek, "İlk yarı performansımın iyi olduğunu düşünüyorum ve umarım bu ikinci yarıda da devam eder. Eğer beraber savaşır ve birbirimizi anlarsak şampiyonluğa gidebileceğimizi düşünüyorum. Takım arkadaşlarımın bazılarının İngilizceleri çok iyi olmadığı için onlarla konuşmak ya da onlara bir şey söylemek benim için zor oluyor ama yine de onlarla iyi anlaştığımı hissediyorum." ifadelerini kullandı.


- Teknik direktör Bugüner'den "nokta transfer" vurgusu

Takımın teknik direktörü Hilmi Bugüner de Hatayspor'da yer alan 6 yabancı oyuncudan dördünün Afrikalı futbolculardan oluştuğunu aktardı.

Bugüner, sezon başında transfer ettikleri oyuncuları uzun süren araştırmaların ardından takıma kazandırdıklarını belirterek, "Transferlerimiz, yüzlerce video arasından detaylı incelemelerden sonra gerçekleşti. Hepsini nokta transfer olarak, mevkilerine göre ayrı ayrı transfer ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncularının takıma geldikleri andan itibaren üst düzey futbol oynamaya çalıştıklarını vurgulayan Bugüner, "Benim için en önemli kısım mütevazı kişilikleri ve oynadıkları her maçtan sonra daha iyisini yapmaya çalışmaları. Takıma ve arkadaşlarına hemen uyum sağladılar. Gayet güzel gidiyoruz. Şu an takımın başarısına gerçekten doğrudan katkıları çok büyük, bu oyuncuların Hatay’a kazandırılmasında emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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