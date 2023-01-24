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İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması Hatay ve Mersin'de protesto edildi

AA

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına, Hatay ve Mersin'de tepki gösterildi.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması Hatay ve Mersin'de protesto edildi

HATAY (AA) - İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına, Hatay ve Mersin'de tepki gösterildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde toplanan sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını ve İsveç'i protesto etti.

Topluluk adına basın açıklamasını okuyan Mehmet Burğaç, bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.

- Mersin

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Ulu Cami önünde toplanan Mersin Dernekler Federasyonu üyeleri ve vatandaşlar Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını ve İsveç'i protesto etti.

Bir süre slogan atan grup, "Kur'an'a uzanan eller kırılsın", "Kahrolsun İsveç" yazılı pankart taşıdı.

Mersin Dernekler Federasyonu Dönem Sözcüsü Aynur Olgaç, burada yaptığı açıklamada, İsveç'te yapılan bu saygısızlığa milletçe tavır konulması gerektiğini söyledi.

İsveç'in boykot edilmesi gerektiğini aktaran Olgaç, şunları kaydetti:

"Kutsal inançların uluslararası hukukta dokunulmazlığı bilindiği halde bu tavrı sergilemeleri aptal cesaretidir. İsveç'in kabul edilemez hadsizliğini İslam dini, Kur'an-ı Kerim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza saygısızlık yapan bu ülkenin bütün ürünlerini boykot ederek milletçe tavrımızı ortaya koymamız gerekiyor. Sessizliğini bozmayan küçük İsveç hükümeti derhal İslam dininin en büyük temsilcisi olan Türkiye Cumhuriyeti nezdinde, tüm Müslüman ülkelerinden özür dilemelidir."

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