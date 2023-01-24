HATAY (AA) - Kırmızı bültenle aranan ve Hatay'da yakalanan terör örgütü El Kaide üyesi tutuklandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kırmızı bültenle aranan terör örgütü üyesi M.Ş'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.Ş'yi yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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