Hatay'da mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

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HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ocaklı Mahallesi'nde bir mobilya atölyesinde tinerden kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonucu yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, atölyede bulunan 3'ü çocuk 5 kişiyi tahliye etti.

Tahliye edilenler arasında yaralı olan bir kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kısa sürede söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

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