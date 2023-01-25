Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli tutuklandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal ve hırsızlık gibi suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin saklandığı adreslerini belirleyen polis, düzenlenen operasyonla G.T, A.D, Y.Y, A.G, H.A.C. ile S.M'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, A.D, Y.Y, A.G, H.A.C. ve S.M. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, G.T. serbest bırakıldı.

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