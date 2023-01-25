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Trafik kazasında şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Ay, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

AA

Trafik kazasında şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Ay, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

HATAY (AA) - Iğdır'daki trafik kazasında şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Muammer Ay'ın cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

Şehit Ay'ın (26) Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için Antakya Mezarlık Kompleksi Camisi'ne getirildi.

İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Antakya Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törende, şehit Ay'ın eşi Ebru Ay, 1,5 yaşındaki kızları Elis'e sarılarak gözyaşı döktü.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Hatay Valisi Rahmi Doğan, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Türkiye-İran sınır hattında bulunan güvenlik duvarının yanındaki yolda dün arama tarama faaliyeti yapan askeri aracın, kar ve buzlanma nedeniyle şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan İstihkam Uzman Çavuş Muammer Ay ile Sözleşmeli Ulaştırma Er Ali Arslan, kaldırıldıkları Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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