Hatay'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

A.S. yönetimindeki 31 Y 8992 plakalı otomobil ile A.K. idaresindeki 31 AKG 957 plakalı hafif ticari araç, Antakya-Altınözü çevre yolunda çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan F.S. ve F.S ile hafif ticari araç sürücüsü A.K yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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