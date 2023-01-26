Hatay'da damperi açık unutulan kamyon KGYS direğini devirdi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, damperi açık unutulan hafriyat kamyonunun çarptığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direği devrildi.

Cemal S'nin kullandığı 31 ADR 653 plakalı hafriyat kamyonun açık unutulan damperi, Antakya-Kırıkhan yolunda KGYS direğine takıldı.

Kazada, KGYS direği ve kamyon yol kenarına devrildi.

Bir süre trafiğe kapanan yol direk ve aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan, aynı sürücünün başka bir hafriyat kamyonuyla 3 hafta önce de aynı yolda yön tabelasına çarptığı öğrenildi.

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