Hatay'da evin bahçesinde uyuşturucu ve para ele geçirildi

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir evin bahçesinde, çalılar arasına gizlenmiş 1 kilogram kokain, 2 kilogram sentetik uyuşturucu ve 3 bin 275 lira ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Narlıca Mahallesi'nde H.D'nin evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Narkotik köpeği "Tonaj" yardımıyla adreste arama yapan ekipler, evin bahçesinde çalılar arasına gizlenmiş 1 kilogram kokain, 2 kilogram sentetik uyuşturucu ve 3 bin 275 lira ele geçirdi.
Ev sahibi H.D. gözaltına alındı.