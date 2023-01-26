Samandağ'da "Vefa Projesi" ile yaşlı ve engellilerin talepleri karşılanıyor

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HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde "Vefa Projesi" kapsamında yaşlı ve engelli vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında oluşturulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, yaşlı ve engelli vatandaşları ziyaret ediyor.

Vatandaşların taleplerini dinleyen ekipler, ihtiyaçların karşılanmasını sağlıyor.

Görevliler, ikametlerin temizlik ve bakımını da gerçekleştiriyor.

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