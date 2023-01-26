Hatay'da "Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi" başladı

HATAY (AA) - Hatay'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Dünya Bankası koordinasyonunda yürütülen "Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi" (SEECO) başlatıldı.
Avrupa Birliğince (AB) desteklenen projenin kentte başlaması dolayısıyla Meclis Kültür ve Sanat Merkezi'nde toplantı düzenlendi.
Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, konuşmasında, 2021'de başlayan 39 milyon 500 bin avro bütçeli projenin 11 ili kapsadığını söyledi.
Projeyle refahın, yurt genelinde dengeli yayılmasını amaçladıklarını belirten Yeniçeri; "SEECO Projesi, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Mardin, Adana, Mersin, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da kadınlar ile gençlerin istihdamının artırılmasında önemli bir model oluşturacaktır. " diye konuştu.
Yeniçeri, çalışmalar kapsamında kadınların ve gençlerin beceri düzeylerinin gelişmesine ve istihdam olanaklarının artırılmasına yönelik eğitimler verileceğini aktardı.
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansına projeden 9 milyon 800 bin avro bütçe ayrıldığını dile getiren Yeniçeri, "Proje bütçesi, bölgedeki kadınlar ve gençlerin sosyal girişimcilik yoluyla istihdamda yer almasını, geçim kaynağı tesisleriyle yenilikçi fikirlerin ürünlere dönüşmesini, bölgesel ve ulusal sosyal girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesini sağlayacaktır." ifadesini kullandı.
Hatay Valisi Rahmi Doğan da SEECO Projesi'nin başarılı olacağına inandığını belirterek çalışmanın bölgeye hayırlı ve uğurlu olması diledi.
Toplantıya Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, bazı belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.