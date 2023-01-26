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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da bir kişinin kamyonetin altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

AA

Hatay'da bir kişinin kamyonetin altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir kişi geri manevra yapan kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.

Şakra Irmak (78) Yeni Mahallesi'ndeki evinden 10 Ocak'ta çıkarak yolda yürüdüğü esnada geri manevra yapan kamyonetin altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan Irmak, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Irmak, hastanede hayatını kaybetti.

Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Irmak'ın geri manevra yapan kamyonetin altında kalmasının ardından bir süre sürüklenmesi ve bunu gören çevredekilerin olaya müdahale etmesi yer alıyor.

- Oğuldan sürücünün serbest bırakılmasına tepki

Irmak'ın oğlu Aydın Irmak, AA muhabirine, annesinin ölümüne neden olan sanığın duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Görüntülerde geri manevra yapan kamyonetin arkada yürüyen annesine çarptığının açıkça görüldüğünü aktaran Irmak, "Şirket aracının eski ve geri sensürü olmayışı kazaya sebep oldu. Sensürü olsaydı bu kaza yaşanmayacaktı." dedi.

Annesini kaybettiği için çok üzüldüğünü belirten Irmak şunları kaydetti:

"Bu bir kaza değil bir cinayettir. Bu olayda sürücünün 15 saat nezarette kalıp serbest kalması bizleri daha da üzdü. Cinayet gibi bir kazada böyle karar alınabiliyorsa insanların içlerini rahatlatabilecek bir davranışın olmadığını düşünüyorum. Savcı ikinci defa tutuklanması için hakime itirazda bulundu ama aynı hakim bir üst mahkemeye gitmeden kendisi bakarak bu talebi reddetti, adli kontrol şartı olmadan serbest bıraktı ve bu daha çok içimizi acıttı."




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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