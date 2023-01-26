Hatay'da kontrolden çıkan otomobil 2 araca çarptı

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobil park halindeki iki araca çarptı.



E.C. idaresindeki 31 AIS 348 plakalı otomobil, Muradiye Mahallesi’nde kontrolden çıkarak park halindeki iki araca çarptı.



İki araçta küçük çaplı hasar oluştu.













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