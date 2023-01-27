Trabzonspor kafilesi, Hatay'a geldi

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HATAY (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Hatay'a geldi.

Trabzon'dan özel uçakla Hatay Havalimanı'na gelen bordo-mavili kafileyi taraftarlar karşıladı.

Bir grup taraftar, havalimanı önünde teknik direktör Abdullah Avcı ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Bordo-mavili ekip, takım otobüsüyle havalimanından konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Yeni Hatay Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

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