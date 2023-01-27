Hatay'da tamircideki otomobilde çıkan yangında 3 araç hasar gördü

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HATAY (AA) - Hatay'da bir tamircideki otomobilin alev almasıyla başlayan ve 2 araca daha sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Antakya ilçesinde sanayi sitesindeki bir oto tamir atölyesine tamir için bırakılan 31 AKU 949 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Alevler, atölyedeki 38 AE 755 ve 31 ALG 236 plakalı otomobillere de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülen yangında, 31 AKU 949 plakalı otomobil kullanılamaz hale geldi, 2 araçta ise hasar oluştu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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