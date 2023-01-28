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İtfaiyenin dalgıç ekibi, can kurtarmak için zorlu eğitimden geçiyor

AA

İtfaiyenin dalgıç ekibi, can kurtarmak için zorlu eğitimden geçiyor

HATAY (AA) - CEM GENCO - Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki dalgıç ekibi, su altında ve üstünde can kurtarmak için 7 gün 24 saat esasıyla görev yapıyor.

Deniz ve iç sularda boğulma ve kayıp aramalara anında müdahale için hazır bekleyen ekip, zorlu bir eğitimin ardından göreve hazır hale geliyor.

Güne Amanos Dağları eteğindeki Karlısu Göleti'nde ısınma hareketleri ve koşuyla başlayan ekip, haftanın üç günü de yaz kış demeden yüzme ve dalış antrenmanları yapıyor.

Zorlu eğitimlerden geçerek görüş mesafesi, balçık, çamur demeden karanlık sulara dalan ekip, akarsu, baraj ve göletlerde ve ihtiyaç duyulduğu anda da denizde arama kurtarma faaliyeti gerçekleştiriyor.

Can kurtarmak için hazır kıta bekleyen ekip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarla olay yerine en kısa sürede ulaşarak boğulma tehlikesi geçirenlerin kurtarılması, kaybolanların bulunması için yaklaşık 30 kilogramlık ekipmanlarıyla suya giriyor.

- "2022'de 11 boğulma ve kaybolma vakasına müdahale ettik"

Ekip amiri Sabit Dönmez, AA muhabirine, arama kurtarma ekibinin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde iki yıl önce kurulduğunu söyledi.

Ekibin 6 kişiden oluştuğunu anlatan Dönmez, kent genelindeki akarsu, gölet ve barajlar gibi birçok noktada ihtiyaç duyulan her an göreve hazır olduklarını belirtti.

Dönmez, ekibin antrenman ve tatbikatlarının sürekli devam ettiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Şu an 6 kişilik mevcut ekibimizle ilk yardım, derin su dalışı uzmanlığı, su altında yön bulma ve arama kurtarma eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Her geçen gün biraz daha ilerliyoruz. Teknolojinin getirdiği alet ve ekipmanları almaya çalışıyoruz. Geçen yıl baraj, göl ve nehirlerdeki 11 boğulma ve kaybolma vakasına müdahale ettik. Su altı ve su üstü arama kurtarma ekibimiz 7 gün 24 saat esasına göre çalışmakta ve her an göreve hazır şekilde beklemektedir."

Dönmez, ekibin nehir, gölet ve barajların yanı sıra denizlerde de sahil güvenliğin talebiyle destekte bulunduklarını söyledi.

Dalgıç Yunus Güneri de kayıp veya boğulma ihbarı aldıkları andan itibaren zamanla yarıştıklarını belirtti.

Özelikle kış aylarında vücudun hipotermiye girme riskine karşın sürekli spor halinde olduklarını belirten Güneri, beslenmelerine de çok dikkat ettiklerini söyledi.

Dalgıç Fatih Taner Kerkez ise bir yıldır ekipte görev yaptığını ve göreve hazır olabilmek adına zorlu eğitimlerden geçtiklerini dile getirdi.

Eğitimlerinin bir komando edasıyla gerçekleştiğini anlatan Kerkez, sabah ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanlarının 3 kilometrelik koşu ve yüzme ve dalışla devam ettiğini kaydetti.


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