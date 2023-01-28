Kırıkhan Delibekirli deresinde 3. ıslah çalışmaları başlayacak

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HATAY (AA) - TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan ilçesindeki Delibekirli deresinde yapılacak 3. ıslah çalışmasının ihaleye çıkarıldığını bildirdi.

Yayman, yazılı açıklamasında, Kırıkhan’a güzellik katan Delibekirli deresinde taşkın yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmaya devam ettiğini belirtti.

DSİ tarafından ihalesi yapılan ıslah çalışmalarının 72 milyon lira keşif bedeli olduğunu aktaran Yayman, "Kırıkhan'ın içme suyunun bir bölümünü karşılayan Delibekirli'den şehir merkezine kadar uzanan dere yatağında bugüne kadar 2 kez ıslah çalışmaları yapıldı. 3. ıslah çalışmalarının ihalesi de yapıldı. İleriki günlerde sonuçlandıktan sonra çalışmalar başlayacak." ifadelerini kullandı.

Bu çalışmalarla taşkınların da önüne geçileceğini belirten Yayman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve DSİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Yayman, çalışmaların 1 yıl içerisinde tamamlanacağını ifade etti.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz da bu alanda DSİ ile işbirliği yaparak, bölgeyi cazibe merkezi haline getirmeyi planladıklarını kaydetti.​​​​​​



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