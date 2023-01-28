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Atakaş Hatayspor, Trabzonspor maçından notlar

AA

Atakaş Hatayspor, Trabzonspor maçından notlar

HATAY (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, takımının geçen hafta 4-0 galip geldiği İstanbulspor maçına göre kadrosunda 2 değişikliğe gitti.

Avcı, ilk 11'de Denswil ve Abdülkadir Ömür'ün yerine Vitor Hugo ile Bardhi'ye yer verdi.

Trabzonspor, Hatayspor karşısında Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Bartra, Vitor Hugo, Evren Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Bardhi, Yusuf Yazıcı, Djaniny, Gomez ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Bordo-mavili ekipte Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Umut Dilan Bozok, Abdülkadir Ömür, Larsen, Naci Ünüvar, Denswill, Trezeguet, Doğucan Haspolat, Lahtimi yedek kulübesinde forma bekledi.


- Hatayspor'da 4 değişiklik

Ev sahibi Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel ise Süper Lig'deki Galatasaray maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Demirel, söz konusu mücadelede ilk 11'de yer alan Vranjes, Aabid, El-Kaabi, Ribeiro yerine Burak Bekaroğlu, Musa Çağıran, Onur Ergün ve Kaan Kanak'a görev verdi.

Hatayspor, maça Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Bekaroğlu, Recep Burak Yılmaz, Adekugbe, Musa Çağıran, Boudjemaa, Onur Ergün, Lobjanidze, Kaan Kanak, Bertuğ Özgür Yıldırım ilk 11'i ile başladı.

Bordo-beyazlı ekibin yedek kulübesinde ise Abdullah Yiğiter, Ribeiro, Aabid, Kerim Alıcı, El-Kaabi, Ze Luis, Atsu, Engin Can Aksoy, Dudziak, Sadık Baş yer aldı.

Hatayspor'da sakatlığı süren Burak Öksüz ve Kevin Soni, maç kadrosunda bulunmadı.

Ev sahibi ekibin oyuncuları, sahaya "Kadına Şiddet İnsanlık Suçudur" yazılı pankartla çıktı.

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