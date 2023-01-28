Hatay'da 125 kayısı ağacının kesildiğini iddia eden kişi şikayetçi oldu

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde, bahçesindeki 125 kayısı ağacının kesildiğini öne süren kişi, jandarmaya şikayette bulundu.

Derekuyu Mahallesi'nde yaşayan Yakup Gündüz, jandarmaya giderek bahçesindeki ağaçların kesildiği ve buradaki güneş panellerine zarar verildiğini iddia etti.

Şikayetçi olan Gündüz, olayı gerçekleştirenlerin bir an önce yakalanmasını istedi.

Jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.