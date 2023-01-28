Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Zorbay Küçük, Ekrem Kan, Osman Gökhan Bilir

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Bekaroğlu, Recep Burak Yılmaz, Adekugbe, Musa Çağıran, Boudjemaa, Onur Ergün, Lobjanidze, Kaan Kanak, Bertuğ Özgür Yıldırım

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Bartra, Vitor Hugo, Evren Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Bardhi, Yusuf Yazıcı, Djaniny, Maxi Gomez

Gol: Dk. 9 Bardhi (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Uğurcan Çakır, Dk. 27 Bruno Peres (Trabzonspor)





HATAY (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

9. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Bardhi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

26. dakikada Boudjemaa'nın sağ kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortada topla buluşan Bertuğ Özgür Yıldırım'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. VAR uyarısının ardından pozisyonu inceleyen hakem Zorbay Küçük, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

37. dakikada Lobjanidze'nin sağ kanattan ceza sahası içerisine yaptığı orta kaleye doğru yöneldi. Kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

39. dakikada Trabzonspor savunmasından seken topu ceza sahası dışı sağ çaprazında önünde bulan Kamil Ahmet Çörekçi'nin vuruşunda top üstten dışarı gitti.

43. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan gelişen atağında ceza sahası içerisine yapılan ortada topla buluşan Djaniny'in şutunda, kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

45+2. dakikada Onur Ergün'ün ceza sahası dışından çektiği sert şutta top direğin üstünden auta çıktı.

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.













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