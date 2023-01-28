Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Zorbay Küçük, Ekrem Kan, Osman Gökhan Bilir

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Bekaroğlu, Recep Burak Yılmaz, Adekugbe, Musa Çağıran (Dk. 71 Aabid), Boudjemaa (Dk. 90+4 Dudziak), Onur Ergün (Dk. 46 Ribeiro), Lobjanidze, Kaan Kanak (Dk. 46 El-Kaabi), Bertuğ Özgür Yıldırım (Dk. 81 Ze Luis)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres (Dk. 72 Larsen), Bartra, Vitor Hugo, Evren Eren Elmalı, Siopis (Dk. 72 Doğucan Haspolat), Bakasetas, Bardhi (Dk. 55 Trezeguet), Yusuf Yazıcı (Dk. 55 Umut Dilan Bozok), Djaniny (Dk. 82 Lahtimi), Maxi Gomez

Goller: Dk. 9 Bardhi (Trabzonspor), Dk. 48 El-Kaabi, Dk. 50 Bertuğ Özgür Yıldırım (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Uğurcan Çakır, Dk. 27 Bruno Peres (Trabzonspor), Dk. 53 Musa Çağıran, Dk. 66 Boudjemaa, Dk. 76 Ribeiro, Dk. 90+6 Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor)





HATAY (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor, konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 yendi.

46. dakikada Siopis'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta top üst direten döndü. Dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

48. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı. Kaleci Erce Kardeşler'in rakip ceza sahasına gönderdiği topu Bertuğ Özgür Yıldırım, El- Kaabi'nin önüne indirdi. Ceza sahası içinde El-Kaabi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-1

50. dakikada Hatayspor öne geçti. Lobjanidze'nin sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Bertuğ Özgür Yıldırım, kafayla topu filelere gönderdi: 2-1

55. dakikada Bardhi'nin, savunmanın arkasına attığı pasta ceza sahası içinde topla buluşan Maxi Gomez'in vuruşunda kaleci Erce Kardeşler gole izin vermedi.

59. dakikada Adekugbe'nin sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada altıpas önünde topla buluşan Bertuğ Özgür Yıldırım'ın şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

88. dakikada Hatayspor savunmasının ceza sahası içinde uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Umut Dilan Bozok'un vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler tehlikeyi önledi.

90+2. dakikada sol kanatta Ribeiro'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ze Luis'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak direkten geri döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

90+9. dakikada El-Kaabi'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Lobjanidze'nin şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

Atakaş Hatayspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.









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