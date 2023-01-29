Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde antrenman yaptı.



İdmanda, dün oynanan Trabzonspor maçında 60 dakika ve üzeri süre alan futbolcular yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncuların dar alanda çalıştığı antrenman 1 saat sürdü.

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