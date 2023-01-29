Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

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Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Furkan Aydın, İsmail Koçak, İsmail Koçak, Gjorgı, Burhan Zorluer, Yiğit Yıldız (Cafer Kırkıt, Zeka Çağatay Kır, Mehmet Boğaçhan Zambak, Turgut Lelik, Eren Fatih Uğur, Can Ayvazoğlu, Bucko Bartosz)

Arkas Spor: Bertuğ Öndeş, Nicholas Hoag, Burutay Subaşı, Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija, Daniel James McDonnell (Enes Atlı, Oğuzhan Tarakçı, Perez, Enes Ali Ay, Ahmet Karataş, Caner Dengin, Mustafa Cengiz)

Setler: 25-27, 22-25, 21-25

Süre: 96 dakika (31, 33, 32)





HATAY (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında Arkas Spor, deplasmanda Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.









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