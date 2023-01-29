Niğde'deki trafik kazasında ölen kişi Hatay'da defnedildi

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HATAY (AA) - Niğde-Kayseri kara yolunda tur midibüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Ali Levent Seviner'in (59) cenazesi Hatay'ın Arsuz ilçesinde toprağa verildi.

Seviner'in cenazesi, yakınlarınca İskenderun Devlet Hastanesi morgundan alınarak Çay Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen cenaze töreninde Seviner'in ailesi ve yakınları, taziyeleri kabul etti.

Evli ve 2 çocuk babası Seviner'in cenazesi, kılınan namazın ardından Arsuz ilçesindeki Karaağaç Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Aynı kazada yaralanan ve Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden eşi Seval Seviner de ambulansla mezarlığa getirildi.

Cenaze törenine Seviner'in ailesi ve yakınları, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, iş arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

- Olay

Niğde-Kayseri kara yolunda 28 Ocak'da, C.A. idaresindeki 31 C 4071 plakalı tur midibüsü devrilmişti. Ali Levent Seviner yaşamını yitirmiş, 27 kişi de yaralanmıştı.

















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