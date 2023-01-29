İskenderun'daki çocuklara yarıyıl tatil hediyesi tiyatro gösterisi

HATAY (AA) - İskenderun Belediyesi yarıyıl tatilinde öğrencilere karne hediyesi olarak tiyatro gösterisi düzenledi.
2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk yarıyılının tamamlanmasıyla belediye, çocuklara yönelik etkinliklere ağırlık verdi.
Öğrencilere karne hediyesi olarak düzenlenen Vantrolog Kukla Ziya, Hacıvat Karagöz oyunu gösterisi, Belediye Kültür Sarayı'nda gerçekleştirildi.
Gösteride çocuklara, patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.
Etkinliğe katılan İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, yaptığı konuşmada, çocukların ara tatil zamanlarını eğlenceli ve keyifli bir şekilde geçirmeleri için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.